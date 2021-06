O Instituto Fonte Real divulgou hoje a sua primeira pesquisa de intenção de votos para o Senado Federal em Rondônia, eleições 2022.

A sondagem foi do tipo estimulada (onde o instituto faz uma lista prévia de dez pretensos candidatos).

A pesquisa apontou que, atualmente, a preferência do eleitorado para a candidatura ao Senado em Rondônia, teria o empresário Jaime Bagatoli (17,39%), seguido da deputada federal Mariana Carvalho (11,18%) e o ex-senador Amir Lando (7,08%).

Mais atrás, aparecem: o ex-prefeito Jesualdo Pires (6,09%0, o deputado estadual Laerte Gomes (3,11%), a deputada federal Jaqueline Cassol (2,86%), o ex-senador Valdir Raupp (2,48%), o ex-juiz Leo Fachin (0,99%), Pimenta de Rondônia (0,87%) e Bosco da Federal (0,75%),

Brancos e Nulos – 7,33% e indecisos 39,88%.

DADOS DA PESQQUISA

MUNICÍPIOS: VILHENA, COLORADO DO OESTE, CEREJEIRAS, PIMENTA BUENO, CACOAL, PRESIDENTE MÉDICI, JI-PARANÁ , OURO PRETO , JARU, ARIQUEMES , PORTO VELHO , ITAPUÃ DO OESTE ,MACHADINHO D’OESTE , BURITIS , NOVA BRASILÂNDIA , ROLIM.DE MOURA , SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ , SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ,URUPÁ E ALVORADA DO OESTE.

AMOSTRAS: 805 entrevistados.

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95 %

MARGEM DE ERRO: 3,45 %

PERÍODO DE CAMPO: 15 A 18 DE JUNHO 2021