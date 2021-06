O Paraguai registrou neste sábado, 26, o maior número diário de mortes por covid-19 do país desde o começo da pandemia.

Com os 150 novos óbitos, o número total de vítimas do novo coronavírus no país subiu para 12.365, de acordo com relatório do Ministério da Saúde.

A pasta também informou que a quantidade de casos de infecção desde março do ano passado subiu para 416.843, após ter relatado mais 1.523 contágios.

Nos centros de saúde, 3.476 pessoas estão internadas com a covid-19, 546 delas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). O número de pacientes recuperados aumentou para 360.030, com 2.662 pessoas consideradas curadas nos últimos dois dias.