São 231 terrenos disponíveis, com áreas privativas, medindo de 300 m² a 600 m². Investimento poderá ser parcelado em até 180 meses.

Durante uma convenção de corretores, realizada na sexta-feira (25) em Vilhena (RO), a construtora Vaz Desenvolvimento Imobiliário, oficializou a pré-venda dos lotes do Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort, que é um condomínio com terrenos de alto padrão, localizado na BR-364, próximo a Havan em Cacoal (RO).

Para que os corretores tivessem uma noção de como ficará o condomínio que está sendo construído em Cacoal, eles foram levados em caravana até o município de Vilhena, no salão de eventos Quinta dos Pinhais.

Ao chegarem, foram recepcionados pelo CEO da construtora, Douglas Vaz, que ofereceu a eles um delicioso café da manhã. Em seguida, os corretores foram conduzidos por um tour, sendo apresentados a grandes projetos executados pela Vaz Desenvolvimento, como o Boulevard Premium Residence & Resort Vilhena e Praças de Vilhena.

Após conhecerem a estrutura dos empreendimentos, os profissionais do mercado imobiliário foram levados novamente ao Quinta dos Pinhais, onde foi dada sequência a Convenção dos Corretores, que foi conduzida pelo CEO da empresa e toda a sua equipe. Na oportunidade, os corretores receberam materiais de divulgação e mídias impressas do Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort.

Para encerrar o evento, um almoço foi servido aos participantes

Conheça um pouco mais do condomínio Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort

O empreendimento conta com completa estrutura de lazer, comparada aos melhores hotéis resorts do país. Oferece uma oportunidade para quem deseja construir uma casa, localizada em um condomínio fechado com exclusivo Club Premium, respeitando o meio ambiente.

O Club Premium contará com: academia; bar na piscina; piscina tropical com borda infinita; spa center com sauna; sala de massagem com hidro; praça da criança; espaço boulevard; pet place; 2 quadras de beach tênnis; vôlei de areia; praça do luau; quadra de tênis e poliesportiva; campo de futebol society e 2 boulevard sport grill, além de uma área verde com 31.607,15 m².

São 231 terrenos disponíveis, com áreas privativas, medindo de 300 m² a 600 m². Esses lotes já podem ser adquiridos. O investimento poderá ser parcelado em até 180 meses. Para mais informações sobre esse empreendimento de sucesso, entre em contato pelo telefone (69) 9.9846-4866.