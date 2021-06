O jornalista Sérgio Pires, da coluna diária “Opinião de Primeira”, trouxe uma revelação que vai desmentir administradores públicos municipais: só os municípios de Cacoal, Itapuã e Jaru aplicaram todas as doses de vacinas que receberam.

De acordo com ele, das 804.000 mil doses já recebidas em Rondônia (não estão computadas aí as 51 mil que chegaram no final de semana e que ainda estão sendo distribuídas aos municípios), 609.284 doses já haviam sido aplicadas até a noite da sexta-feira. Não estão registrados ainda os números do sábado.

“Em termos de melhores performance, Cacoal, Jaru e Itapuã do Oeste são as cidades campeãs do Estado. Jaru recebeu e aplicou todas as 21.126 vacinas recebidas e ainda algumas a mais, que excederam o número oficial. Itapuã teve doses excedentes. Aplicou mais do que as 4.227 doses oficialmente recebidas, assim como Cacoal, que distribuiu todas as 42.451 vacinas”, disse.

Ainda, o comunicador explica que “acima de 90 por cento das doses aplicadas também o foram em Teixeirópolis (97 por cento); Ariquemes (92,3 por cento); Cabixi (91,4); Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Cujubim e Vilhena (leia a reportagem na íntegra AQUI).