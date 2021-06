Na manhã desta segunda-feira, 28 de junho, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e o prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar estiveram no Comando Geral do Corpo de Bombeiros em Porto Velho para discutirem a implantação do quartel dos bombeiros militares no município.

Conforme o parlamentar, na próxima semana estará em Colorado do Oeste, juntamente com o Comandante Geral, Cel. BM Nivaldo de Azevedo Ferreira e o Sub-comandante, Cel. BM Cel. BM. Lindoval Rodrigues Leal para acelerar o processo de implantação do quartel na cidade. Ainda de acordo com Luizinho Goebel, o quartel atuará de forma intermunicipal em diversas atividades com o município de Corumbiara.

“Quero destacar o empenho do prefeito de Colorado do Oeste que nos convocou para essa missão que é a implantação do corpo de bombeiros na cidade. O projeto que já conta com total apoio do governador Coronel Marcos Rocha se tornará realidade graças à união de forças de várias autoridades. A instalação de um quartel na cidade é um sonho antigo da população”, frisou o parlamentar.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros instalado em Cerejeiras é quem presta atendimento às ocorrências de incêndio no município de Colorado. Portanto, a instalação de um quartel naquela região é de suma importância para a população.