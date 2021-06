Na noite deste domingo, 27, a assessoria da prefeitura divulgou o boletim da covid-19 das últimas 24 horas, informando que “Vilhena não registrou óbitos ou novos casos” (leia mais AQUI).

Após a divulgação da matéria, uma paciente questionou e desmentiu a informação.

I.S, de 43 anos, moradora do bairro Cidade Verde III, disse ao Extra de Rondônia que fez o teste numa farmácia, na manhã deste domingo, e o resultado foi positivo. Depois, por volta das 11h30, foi até a Central da Covid-19, mostrou o resultado e recebeu dois medicamentos para tratamento: azitromicina e ivermectina.

Após ler o boletim da prefeitura, a paciente reclamou: “como pode a prefeitura informar isso? Eu fiz o teste e deu positivo. Fui atendida pela Central da covid. Fico com raiva porque a prefeitura passa informação errada. Importante divulgar para que a sociedade fique sabendo disso”, desabafou.

No boletim, a prefeitura apontou que há 17 pacientes internados na UTI, sendo 13 intubados (nove do sexo masculino com 56, 59, 33, 54, 41, 48, 59, 35 e 44 anos e quatro do sexo feminino com 56, 49, 27 e 63 anos) e quatro com ventilação não-invasiva na UTI, uma do sexo feminino com 38 anos e três do sexo masculino com 48, 65, e 79 anos.

Em nota, a prefeitura explicou que “todos os exames, particulares ou públicos, são divulgados nos boletins do Hospital Regional de Vilhena. Desde o início da pandemia em Vilhena, em março do ano passado, não são lançados nos boletins de sábado e domingo os exames particulares. Isso se deve ao fato de o setor de Epidemiologia responsável pelo recebimento dos exames particulares funcionar somente de segunda a sexta-feira. Assim, todos os dados de exames particulares dos fins de semana são incluídos no boletim de segunda-feira.

Nos fins de semana, assim, são lançados somente os dados de exames recebidos pelo Hospital Regional de Vilhena através do sistema on-line GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), do SUS, que apresenta os dados de exames RT-PCR enviados a Porto Velho, feitos no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública), bem com os exames de teste rápido eventualmente feitos dentro do próprio Hospital Regional de Vilhena em paciente internado por solicitação médica”.