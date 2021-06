Para melhor atender a população rondoniense, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL), lançou site que apresenta informações sobre o mandato do parlamentar, de forma simples e fácil, além de proporcionar maior interatividade através de uma tecnologia avançada.

Por meio do site, o cidadão poderá conferir iniciativas, projetos de lei, indicações, requerimentos, galeria de fotos, vídeos, biografia e ter acesso às notícias a respeito das ações do deputado, em primeira mão. A página ainda abre espaço para a participação da população, onde o internauta poderá enviar sugestões, fazer reivindicações e denúncias, sempre que quiser. Além de facilitar o acesso ao contato com o deputado.

A ideia, segundo o Eyder Brasil, é estar cada vez mais conectado com o povo rondoniense e oferecer informações sobre sua atuação de forma dinâmica e eficiente. “O site está moderno, atende as demandas da web e favorece a navegação do usuário, que procura conhecer sobre minha história política e saber mais detalhes a respeito do meu trabalho como deputado”.

O parlamentar complementa ainda que “essa nova plataforma foi pensada em poder dar ainda mais transparência à população rondoniense sobre as ações do mandato”. O endereço do site é www.sargentoeyderbrasil.com.br.

É importante lembrar, que as redes sociais continuarão sendo um espaço de interação e divulgação das atividades. Os perfis @sargentoeyderbrasil no Instagram e Facebook são atualizados diariamente com notícias de todo trabalho e dedicação do deputado com o Estado de Rondônia. Além do site e interações com as redes sociais do parlamentar, o cidadão também tem a opção de mandar ideias, projetos ou críticas, através do WhatsApp: (69)98459-1717.