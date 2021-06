O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), através da estação automática de Vilhena, registrou, nas primeiras horas desta terça-feira, 29, o dia mais frio de 2021, até o momento, no município.

O registro ocorreu às 8h, com o município atingindo mínima de 8,5°C.

O Inmet também prevê que Vilhena deve atingir essa temperatura nas primeiras horas desta quarta-feira, 30.

A temperatura em outros municípios rondonienses é a seguinte: Porto Velho e Ariquemes, mínima entre 16 e 18ºC; Cacoal e Ji-Paraná, mínima entre 12 e 14ºC; Guajará-Mirim e Costa Marques, mínima entre 10 e 12ºC.

FRENTE FRIA NO BRASIL

Esta terça-feira é com frio intenso no Sul do Brasil. A maioria das áreas da Região tem muitas nuvens na maior parte do dia. Há condições para neve ao longo do dia na serra do RS, na serra, no planalto sul e planalto norte de SC e no sul do PR. Ainda chove com fraca a moderada intensidade no leste gaúcho, no Vale do Itajaí e no leste do PR Chove nas capitais Porto Alegre e Curitiba. Há previsão de geada ao amanhecer no oeste dos estados.

A Grande São Paulo fica nublada e muito fria. A noite pode terminar com 10°C. O dia é chuvoso no litoral paulista. Esta terça-feira poderá ser o dia mais frio do ano, até agora, em Campo Grande e em Cuiabá.