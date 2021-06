Uma nova etapa de pavimentação começou no bairro Embratel, através da Prefeitura de Vilhena que licitou empresa para realizar a obra.

Após a terraplanagem nas últimas semanas, agora as máquinas fazem a impermeabilização das ruas e avenidas que receberão nos próximos dias outras camadas de pavimento.

“Acompanhei hoje o imprimamento das avenidas Arnaldo Batista e Goiás, bem como a rua Guaianazes aqui no bairro Embratel. É mais uma etapa do asfaltamento do bairro Embratel. Neste ano muitas ruas e avenidas de Vilhena vão ficar assim, ‘pretinhas’ de asfalto. Vais ser bonito de ver!”, garante o prefeito Eduardo Japonês, que aproveitou para conversar com moradores do bairro.

As obras agora avançarão rapidamente com a imprimação, que oferece impermeabilização do solo para que as próximas camadas asfálticas sejam despejadas. Os serviços devem durar algumas semanas na aplicação do asfalto nos quase dois quilômetros de asfalto que serão feitos nesta etapa. Na sequência, são construídos meio-fio e sarjeta, com posterior aplicação de calçada e sinalização.