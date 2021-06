Ainda em 2020 o deputado estadual Jair Montes (Avante) destinou recurso no valor de R$230 mil para prefeitura do município de Guajará-Mirim em ação na defesa de famílias atingidas pelo desemprego em razão da pandemia do novo coronavírus.

Depois de todos os andamentos processuais legais a licitação foi feita e as cestas começaram a serem entregues as famílias. O processo de entrega das cestas é dividido em etapas e é feito pela prefeitura de Candeias do Jamari que também fez o cadastro de quem realmente precisa.

“No total cerca de 2000 famílias serão beneficiadas. A gente sabe da dificuldade de cada família nesse momento”, lembra o deputado. Ele ainda concluiu o momento exige iniciativas imediatas para diminuição de danos causados pela pandemia, principalmente com relação aos trabalhadores que sofreram com a diminuição ou até mesmo o fim de suas rendas.

Além dos municípios e Candeias do Jamari o parlamentar também enviou recurso para que 2500 famílias de Guajará-Mirim recebessem as cestas. E em Porto Velho através do Projeto do Avante mais famílias também estão tendo ajuda.

Todo o processo de licitação, contratação da empresa fornecedora, além do cadastro e distribuição as famílias foram realizados pela prefeitura do município.