“A presença do governador Marcos Rocha nos municípios de Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, e Rolim de Moura marcam um novo tempo com realizações de obras e execução de programas de governo, afirmou o deputado Cirone Deiró que esteve ao lado do governador Marcos Rocha no período de 23 a 26 de junho, quando foi realizado o lançamento do programa de asfaltamento Tchau Poeira Rondônia, Governo no Campo e Governo na Cidade.

Durante sua caminhada ao lado do governador Marcos Rocha pelos municípios da Zona da Mata, Cirone Deiró aproveitou para ouvir os moradores e atender várias reivindicações da população local.

O deputado Cirone Deiró lembrou que na Assembleia Legislativa votou pela aprovação dos R$ 200 milhões que estão sendo investidos nos 52 municípios em obras de asfaltamento, infraestrutura urbana, outros 100 milhões foram destinados a execução de obras de recuperação e recapeamento das rodovias estaduais e mais R$ 111 milhões serão investidos na recuperação de praças e parques urbanos.

Segundo ele, a iniciativa do governador Marcos Rocha é resultado da economia e zelo pelo dinheiro público. “Planejar e destinar os recursos para ações que vão contemplar os moradores dos 52 municípios vai se consolidando como uma das marcas da gestão do governo Marcos Rocha,” justificou. Além das obras e investimentos o município de Alto Alegre dos Parecis também foi contemplado com uma retro escavadeira.

Já o governador Marcos Rocha fez questão de reconhecer a atuação do deputado Cirone Deiró em defesa do desenvolvimento dos municípios rondonienses e seu compromisso com a geração de emprego e renda para a população. “Os rondonienses têm no deputado Cirone Deiró um homem público que trouxe para a Assembleia Legislativa toda a sua experiência de mais de 30 anos, de atuação exitosa na iniciativa privada. Essa experiência lhe permite contribuir com as ações do nosso governo em todas as áreas. Meu agradecimento ao deputado Cirone Deiró por seu compromisso com o bem estar da nossa gente,” concluiu.

Em Rolim de Moura, além do programa de asfaltamento, o governador Marcos Rocha fez a entrega de escrituras urbanas por meio do programa estadual Título Já, entregou ainda uma retroescavadeira para a residência do DER. O município também foi contemplado com uma ciclovia de 15 quilômetros, que também será usada para caminhada. Na avaliação do deputado Cirone Deiró, as ações do governo do estado são estratégicas para o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda dos municípios rondonienses.

Segundo o deputado, as reuniões com os empresários e representantes do setor produtivo, realizadas com a presença do governador Marcos Rocha contribuem para o governo alinhar suas ações em direção aos anseios dos rondonienses. “Ouvir todos os segmentos da sociedade rondoniense é fundamental para o governo planejar e ou reordenar suas ações e programas de investimentos nos municípios,” afirmou.

Durante a agenda do governador nos municípios da Zona da Mata, a secretária de ação social, Luana Rocha fez a entrega do kit enxoval por meio do programa Mamãe Cheguei, que atende grávidas em situação de vulnerabilidade social com a entrega de roupas e objetos de primeira necessidade para os recém-nascidos. Luana também destacou a importância do programa Criança Feliz +, ciado em 2019, que destina R$ 100 as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Cirone Deiró falou do impacto positivo nas vidas das mães beneficiadas com o enxoval para os recém-nascidos e também para as famílias que estão recebendo o beneficio de R$ 100 reais ao mês. “São ações que vão fazer diferença na vida dessas mães,” considerou.

Além do governador Marcos Rocha e da secretária de estado e ação social, Luana Rocha, também estiveram presentes, o vice governador Zé Jordan, o presidente da Assembleia deputado Alex Redano e dos deputados Luizinho Goebel, Jean de Oliveira e Ismael Crispim. Também integraram a agenda do governador, o diretor do DER, Elias Rezende, o secretário da SEOSP, Erasmo Meirelles, secretário de agricultura, Evandro Padovani, secretário de Saúde, Fernando Máximo, Presidente da EMATER Luciano Brandão, presidente da IDARON Júlio César e o superintendente da SEPAT Constantino Erwen.