Boletim expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Parecis revela que atualmente os casos de Covid-19 na cidade estão zerados.

Segundo o balanço, publicado no início da noite desta segunda-feira 28, também não há no sistema nenhum caso de paciente aguardando resultados de exames no LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública).

O Município teve até agora 385 casos confirmados, com 375 pacientes curados, totalizando 10 óbitos, fato lamentado pelas autoridades sanitárias.

Ao todo, por enquanto foram 915 casos descartados através de exames dos tipos teste rápido e RT-PCR.

As autoridades pedem que a população mantenha as ações de segurança pessoal e coletiva, e busquem os postos de vacinação quando a faixa etária a que pertencem for convocada para imunização.