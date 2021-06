Foi aprovado nesta terça-feira, 29, na Comissão de Trabalho e Seguridade Social (CTASP), da Câmara dos Deputados, relatório de Mauro Nazif, que trata do Projeto de Lei 696/19, do deputado federal Charles Fernandes – PSD/BA, que assegura a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos e empregos públicos federais, aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico e aos candidatos oriundos de famílias baixa renda.

“Para essas pessoas que estão em um momento de vulnerabilidade financeira, a isenção da inscrição em concursos públicos vai ajudar muito, pois não vai impedir que ela possa fazer o processo seletivo, simplesmente por não poder pagar a inscrição”, disse.

