Cometer homicídio na área de jurisdição da Delegacia de Polícia de Ariquemes não pode ser considerado uma boa alternativa para quem comete este tipo de crime.

Isso porque a equipe comandada pelo Delegado Ricardo Rodrigues tem um índice de resolução de casos que impressiona qualquer um. De todos os crimes contra a vida praticados no Município este ano, apenas um ainda não foi solucionado.

A competência dos agentes da Polícia Civil, e da polícia em geral está representada até mesmo pela quantidade de casos do gênero, que é relativamente baixa em comparação com outras cidades do mesmo porte.

Este ano aconteceram cinco homicídios consumados, e 19 tentados. Um destes crimes ocorreu hoje, quarta-feira 30, ocasião em que um usuário de drogas foi morto a facadas de madrugada. Em menos de cinco horas o caso estava resolvido, com o suspeito detido.

Dos demais, entre os consumados apenas um, cometido na semana passada, ainda está sob investigação. E dos assassinatos tentados, todos foram resolvidos, a maioria já está relatada ao MP e foram feitas 49 prisões, cujos suspeitos estão aguardando os desdobramentos judiciais dos casos.

Ricardo Gomes se mostra satisfeito com o desempenho de sua equipe e credita os resultados ao alto nível de comprometimento de todos com o trabalho, além da competência do grupo que comanda.