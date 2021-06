Bastaram menos de 48 horas para que a Vaz Desenvolvimento Imobiliário, vendesse 45% dos lotes disponíveis no condomínio Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort, localizado na BR-364 em Cacoal, próximo a Havan. São 231 terrenos, com áreas privativas, medindo de 300 a 600 m², que foram disponibilizados para à venda na última sexta-feira 25, durante uma convenção de corretores.

O Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort, é um condomínio com terrenos de alto padrão, ideal para quem deseja construir uma casa, localizada em um condomínio fechado com exclusivo Club Premium, além de contar com completa estrutura de lazer, comparada aos melhores hotéis resorts do país, sempre respeitando o meio ambiente.

O Club Premium contará com academia; bar na piscina; piscina tropical com borda infinita; spa center com sauna; sala de massagem com hidro; praça da criança; espaço boulevard; pet place; 2 quadras de beach tênnis; vôlei de areia; praça do luau; quadra de tênis e poliesportiva; campo de futebol society e 2 boulevard sport grill, além de uma área verde com 31.607,15 m².

Para a construção do condomínio, a Vaz Desenvolvimento Imobiliário está investindo R$ 22,5 milhões. Os lotes adquiridos poderão ser parcelados em até 180 meses. Para mais informações sobre esse empreendimento que já é um sucesso, entre em contato pelo telefone (69) 9.9846-4866.