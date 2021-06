O tio do jovem Ualison Teodoro Ribeiro, de 18 anos, que foi baleado na cabeça na noite do último domingo, 27, no Setor 19, em Vilhena, enviou um vídeo para redação do Extra de Rondônia, onde cobra justiça pelo que foi feito com o jovem, que segundo ele se encontra entre a vida e a morte.

No dia do crime, Ualison foi rendido na frente de casa e obrigado a se ajoelhar perante o atirador, que efetuou um único disparo contra a cabeça dele, afirmando que assim ele iria “aprender a respeitar”, não esclarecendo sobre o que se tratava.

Ualison, que foi socorrido ainda com vida, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade de Cacoal.

No vídeo, o familiar, que não mostra o rosto e pediu para não ser identificado com medo de represália, cobra justiça e pede para que a Polícia Civil não deixe os responsáveis saírem empune.

Afirmando que o sobrinho já possui passagens na polícia, o tio alega que ele já pagou o que devia a sociedade, e que não merecia o que fizeram com ele.

>>>Veja o vídeo:

https://