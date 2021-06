A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) solicitou ao Governo de Rondônia através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a liberação do Programa de Apoio Financeiro (Proafi) adicional para melhorias e investimentos nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Rondônia.

A parlamentar solicitou a liberação do Proafi adicional para as seguintes escolas estaduais: José Severino dos Santos localizada no município de Primavera de Rondônia, Paulo de Assis Ribeiro e da escola Manuel Bandeira de Colorado do Oeste, e para o CEEJA de Vilhena.

Na escola José Severino dos Santos o recurso será utilizado para reparos na parte elétrica e no forro da escola entre outros reparos. Já na escola Paulo De Assis Ribeiro o recurso será utilizado para ampliação do refeitório. Nas escolas Manuel Bandeira e CEEJA de Vilhena será utilizado para reformas e melhorias da instituição de ensino.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou que a liberação dos Proafis adicionais, serão importantes pois vão contribuir para a realização de melhorias nas escolas durantes esse período de quarentena do Covid 19, preparando as instituições de ensino para a volta as aulas, melhorando assim o ambiente escolar para os alunos e profissionais da educação.

“A liberação desses Proafis adicionais vão contribuir para melhorar as estruturas dessas escolas melhorando assim a qualidade de ensino oferecida para os alunos de Rondônia”, disse a deputada.