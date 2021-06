O Senai abre inscrições para o curso de costura de aprendizagem básica, em Vilhena. O curso terá início no dia 05 de julho próximo.

O curso visa formar Costureiro Sob Medida, no período vespertino, com carga horária total de 410 horas.

O objetivo do curso é capacitar profissionais para desenvolver as competências relativas à construção de moldes sob medida, corte manual e confecção de peças do vestuário com medidas personalizadas.

Requisitos para ter acesso ao curso:

Ter idade entre 14 a 23 anos e 11 meses completos e estar cursando no mínimo o 9° ano do ensino fundamental.

Mais informações entrar em contato pelo WhatsApp 69 3322-5496 ou ligue no telefone 3321- 3064.