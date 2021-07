Em solenidade na noite desta quarta-feira, 30, no teatro municipal, o prefeito Adailton Fúria (PSD) empossou a nova secretária municipal de saúde, Janayna Paulo Gomes.

Ela substitui Thiago Tezzari, que esteve à frente da pasta, interinamente, por aproximadamente 90 dias.

No período, entre outras ações, Tezzari encaminhou o projeto de gratificação para as vacinadoras, contratou médicos, enfermeiros e deu ordem para a reforma e ampliação do Hospital Materno Infantil, além de – junto com o prefeito – montar uma equipe para elaborar o projeto de gratificação aos servidores que atuam no combate à covid-19.

Fúria agradeceu o trabalho de Tezzari ao substituir o ex-gestor da pasta, José Pereira das Neves, que deixou o cargo por motivos pessoais.

Ao anunciar Janayna Paulo Gomes como a nova secretária, Fúria fez questão de afirmar que ela, com sua experiência, pode ser uma ponte para melhorar o relacionamento com o Heuro e Hospital Regional.

“Às vezes temos a sensação de que esses hospitais estão um pouco distantes da população e precisamos estreitar essa parceria. Assim como o Heuro e Hospital Regional, o próprio Hospital Materno Infantil recebe pessoas de todos os municípios da região, e por conta disso muitas pessoas acabam alugando casas e morando na cidade temporariamente, o que aumenta ainda mais a população, apesar de não fazerem parte das estatísticas do IBGE”, disse.

A nova secretária é formada em administração, mas com atuação também na área de saúde, área em que fez algumas especializações. Atualmente ela cursa pós-graduação em engenharia clínica, no Albert Einstein, um instituto renomado e referência em toda a América Latina.