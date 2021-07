O deputado Chiquinho da Emater (PSB) defendeu em discurso na sessão desta terça-feira (29), que o PLC 85/20, que trata sobre a atualização da lei do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia e revoga Lei Complementar nº 233, de 6 de junho de 2000, seja colocado em pauta e votado com celeridade, para atender aos anseios do setor produtivo.

“Defendo que a matéria seja colocada em pauta, que seja definida uma data de votação, para que possamos apreciar e votar, pois precisamos crescer e desenvolver ainda mais Rondônia. Esse Zoneamento já está atrasado praticamente em 20 anos e é fundamental para o Estado, para o setor produtivo”, disse Chiquinho.

Capital

Chiquinho também se colocou à disposição dos deputados que integram a bancada da capital, em defesa de investimentos no município. “Contem comigo nesse trabalho. Uma rodoviária nova é outra necessidade de Porto Velho e que devemos somar esforços nesse sentido”, completou.

Chiquinho da Emater disse ainda que uma de suas bandeiras é o asfaltamento do acesso até o distrito de União Bandeirante, região que sempre defende como parlamentar. “Outro ponto que defendo é que a estrada que faz a ligação de Minas Novas e Rio Pardo com Buritis, seja estadualizada”, acrescentou.

Agenda

O deputado relatou que “estive nesta semana na região de Machadinho do Oeste e pude ver a qualidade das estradas e do trabalho do Governo”.