A partir de agosto, a Azul retoma as operações no município de Cacoal, em Rondônia.

A informação é da assessoria da empresa que, em release enviado ao Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 1º de julho, anunciou o retorno das operações em Ji-Paraná.

Nesse município, a companhia retoma as operações após a conclusão das obras de melhorias no Aeroporto José Coleto e na expectativa de recuperação do setor aéreo ao longo do segundo semestre deste ano.

“Desde junho, o município de Vilhena voltou a receber aeronaves da Azul, com quatro operações semanais, e, a partir de agosto, a expectativa é retomar também as operações em Cacoal, fortalecendo a presença da companhia em Rondônia e ampliando a oferta por via aérea na região”, diz a assessoria.

JI-PARANÁ

Com relação à companhia em Ji-Paraná, inicialmente, serão três frequências semanais – às segundas, quartas e sextas – com destino à Cuiabá, capital do Mato Grosso, e, a partir de agosto, a previsão é de que sejam realizados seis voos por semana, de segunda à domingo, exceto aos sábados. Os Clientes voarão a bordo das aeronaves Embraer 195 E1, com capacidade para 118 lugares.