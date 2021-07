O Governo de Rondônia abriu nova licitação a fim de contratar empresa para executar um lote de 10 quilômetros de asfalto na RO-370, no trecho da cidade de Corumbiara ao distrito de Vitória da União.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, confirmou ao deputado Ezequiel Neiva (PTB) o encaminhamento do projeto à Superintendência de Licitação do Estado (Supel).

A reunião sobre as obras de pavimentação da Rodovia do Boi, uma das mais importantes vias de escoamento da produção agropecuária de Rondônia, ocorreu nesta quarta-feira (30), no gabinete do diretor-geral do DER, contando com a presença dos vereadores Solon (PTB), Tuca (PTB) e Wilmar José Cardoso, o popular Bagunça (PSB).

Rompimento do contrato antigo



Ezequiel Neiva pediu ao Governo celeridade em todo o processo, vez que o asfaltamento de Corumbiara a Vitória da União é o maior anseio da população daquela região. “Já houve licitação para asfaltar esse mesmo trecho. Uma empresa foi contratada, mas infelizmente abandonou a obra. O DER precisou romper o contrato antigo e atualizar as planilhas para abrir nova licitação”, lamentou o parlamentar ao ressaltar que tem trabalhado pavimentação da Rodovia do Boi desde o período em que ocupou o cargo de diretor-geral do DER (2015/2018). “Este é um sonho antigo se vai se tornar realidade”, garantiu Ezequiel Neiva.

Asfalto de Corumbiara ao Trevo da Pedra

O diretor do DER afirmou que o projeto do Governo é para asfaltar o trecho de Corumbiara até o Trevo da Pedra. Disse que neste momento foi para licitação um lote de 10 km. Elias Rezende explicou que os demais lotes estão em fase de atualização de planilha e logo também serão encaminhados para licitação.