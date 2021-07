Live “Dia de Cooperar” acontece no sábado, 3, a partir das 09 horas, em Vilhena e tem como atração principal Marcos Paulo e Marcelo, filhos de Milionário e José Rico.

O evento tem como tema “Recordações e Solidariedade”, e a finalidade é de arrecadar alimentos para ajudar famílias em estado vulnerável.

De acordo com Marcelo a Live terá duração aproximada de 8 horas, e prepararam um repertorio “cabeceira”, ou seja, só modão de primeira.

A realização do evento é do sistema OCB/Siscop/RO – em comemoração ao Dia Internacional do Corporativismo.

Além de Marcos Paulo & Marcelo, estarão presente o filho/neto do Teixeirinha, Ari Santos e os Recampados e Pedro Lucas & Vinicius.

A Live será transmitida a partir das 09 horas através da SIC TV, no You Tube e do Canal da OCB no You Tube.

