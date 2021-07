O Deputado Estadual e líder do governo na Assembleia, Luizinho Goebel (PV), utilizou a tribuna durante a sessão de terça-feira, 29, para registar os 110 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEAD) no Brasil.

O deputado lembrou que a igreja foi criada em 1911, na cidade de Belém, no Pará, pelos sueco-americanos Gunnar Vingren e Daniel Berg. Luizinho lembrou ainda que em Rondônia, a primeira Igreja Assembleia de Deus chegou em 1922, em Porto Velho, quando ainda era o Estado do Guaporé.

De acordo com o parlamentar, em Rondônia são mais de 220 mil crentes da Assembleia de Deus, com aproximadamente 2.500 igrejas. No Brasil São 589 mil templos e 22 milhões de fiéis.

Luizinho fez questão de registrar alguns pastores que ajudam a fazer a história da IEAD no estado de Rondônia, entre eles o presidente, pastor Nelson Lutemberg “um homem verdadeiramente abençoado e acima de tudo, dedicado à obra de Deus e dedicado à Assembleia de Deus no Estado de Rondônia”.

Também destacou o trabalho desenvolvido pelo Pastor Joel Holder que “mesmo com a sua idade avançada,mas um guerreiro, que defende a palavra de Deus e continua pregando e levando a mensagem que é a mensagem mais importante que temos na Terra”, lembrou.

Luizinho também fez questão de destacar o trabalho do jovem pastor da cidade de Vilhena, Ari de Paulo. “Um pastor jovem, mas determinado, que tem demonstrado a sua força através das ações que tem feito em todas as igrejas na cidade de Vilhena, assim como o Pastor Marcos Liba, de Alvorada do Oeste, que também é fenomenal e vem fazendo um grande trabalho, não diferente dos pastores mais jovens como o pastor Maxuel Kaiser, do município de Espigão D´Oeste, que fazem um trabalho importante pregando a obra de Deus”.

Finalizando o discurso, Luizinho destacou que a homenagem é uma lembrança pelas ações da igreja que defende a família, pregando que Jesus Salva, que Jesus Cura e que batiza com o Espírito Santo e que promove que Ele logo voltará.

“Fica aqui os meus parabéns, os meus agradecimentos à Igreja Assembleia de Deus, pois sabemos que fazemos muitas obras, fazemos escolas, fazemos hospitais, cuidamos da segurança, entre tantas ações, mas esse trabalho que é um trabalho silencioso é um trabalho que atinge a alma, que salva e que melhora a vida das pessoas aqui na terra, mas que acima de tudo assegura a vida eterna e a morada no Céu. Fica aqui o meu registro e o meu agradecimento ao trabalho feito por essa Igreja há mais de 110 anos, que a cada dia prospera, aumenta seu trabalho, atinge mais membros e contribui com a melhoria da sociedade de Rondônia e do Brasil”, finalizou.