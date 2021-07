Através de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Governo do Estado, o município vai garantir a qualificação de vilhenenses através de cursos profissionalizantes, como cabeleireiro, manicure, pedicure, penteados, maquiagem, barbeiro, unhas decoradas e técnico em imagem pessoal.

É o que explicou Pâmela Viana, representante do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEB), em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 1º de julho.

Ela e uma equipe formada por Francisco José Fernandes Arruda (engenheiro eletricista responsável pela logística de infraestrutura do IDEB) e Flavio Antônio Abraão (técnico de controle de qualidade do IDEB) estão em Vilhena para ultimar os preparativos para a realização dos cursos, que serão gratuitos, através de uma unidade móvel, com previsão para agosto após a assinatura do Termo de Cooperação. O foco é prestigiar alunos, a partir do segundo ano do ensino médio, e inclusive o pessoal do EJA.

Pâmela também informou que já foi lançado o edital que prevê a contratação de instrutores que irão atuar nos cursos. O processo seletivo encontra-se aberto até 11 de julho. As inscrições são gratuitas via o site do Governo do Estado.

De acordo com ela, os profissionais selecionados terão contrato com o Governo do Estado através do IDEP e ficarão vinculadas por 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período (LEIA EDITAL ABAIXO)

Por sua vez, o titular da Semed, Ronado Alevato, disse que a parceria com o IDEP é de suma importância para o município, já que Vilhena se destaca por ser quem mais gerou empregos no país e mais tem crescido na região norte.

“Agradecer essa parceria que vai beneficiar os vilhenenses através dos cursos, fortalecendo a mão-de-obra no município. O prefeito Eduardo Japonês tem a preocupação de qualificar os cidadãos”, ressaltou.

Alevato disse também que os cursos serão obrigatoriamente de forma presencial, mas será realizado com segurança e dentro dos padrões exigidos pela vigilância sanitária para evitar transmissão e contágios devido à pandemia.

>>> LEIA O EDITAL: