O Instituto Phoenix divulgou, nesta sexta-feira, 2, mais uma pesquisa de intenção de votos com vistas às eleições estaduais de 2022 em Rondônia.

A empresa iniciou por Cacoal, na chamada “Capital do Café”, um dos mais importantes municípios da política e economia estadual.

A pesquisa analisou a gestão municipal, os vereadores “mais atuantes” e avaliou a preferência para deputado estadual no município. Também avaliou a gestão do governador Marcos Rocha e a intenção de votos para presidente da República.

ADAILTON FÚRIA

Dois quesitos da pesquisa em Cacoal aferiram a popularidade do atual prefeito Adailton Fúria e do governador Marcos Rocha. A pergunta feita pelos pesquisadores sobre os dois gestores foram: “De 0 a 5, qual a nota que você dá para o atual prefeito e para o atual governador?”.

Conforme o responsável pela pesquisa, o Índice de Aceitação Popular de Marcos Rocha foi um sofrível, com 36,81%, enquanto o de Adailton Fúria, 47,12%. “Marcos Rocha terá que trabalhar muito se quiser se reeleger e Fúria demonstra inexperiência como gestor”, observa o responsável pela avaliação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Mesmo cassada no final do mandato, a ex-prefeita Glaucione Rodrigues continua com a popularidade em alta. No quesito “em quem você vai votar para deputado estadual?”, 18,4% dos eleitores escolheram Glaucione, seguida pelo Coronel Vasquez (13,50%), Cirone Deiró (11,9)%), João Pichek (9,70%) e Dr. Luiz Paulo (8,60%).

“O percentual refere-se ao Índice de Voto Definidos (IVD) que é calculado sem o voto dos indecisos”, explica o pesquisador.

CÂMARA MUNICIPAL

A pesquisa também avaliou o vereador “mais atuante” nos seis primeiros de 2021 em Cacoal. A liderança ficou com o vereador Toninho de Jesus (16%), seguido de João Pacheco (14,5%) e Dr. Paulo Henrique (12,2%), Paulinho do Cinema (11,5%) e Magnilson (10,7%).

PRESIDÊNCIA

Para presidente da República, a pesquisa estimulada apontou que 42,14% dos eleitores de Cacoal são favoráveis à reeleição de Jair Bolsonaro (Sem partido). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem em segundo com 24%, Sérgio Moro (sem partido) com 10,6% e Álvaro Dias (Podemos) em quarto com 8,3% e Ciro Gomes (PDT) é o 5º, com 7,4%.

DADOS DA PESQUISA

Entrevistados: 295 eleitores

Período: 26 a 29 de junho de 2021

Margem de erro: + ou – 3%

Intervalo de Confiança: 96%

Contratante: Jornal Correio Continental

Estatístico responsável: Augusto da Silva Rocha (Conre 1 7655-A)