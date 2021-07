Luiz Paulo Batista, também conhecido como Dr. Luiz Paulo, cumprindo agenda de compromissos na região do Cone Sul, visitou na tarde dessa quarta-feira, 30, a redação do site Extra de Rondônia, de Vilhena, para falar sobre eleições 2022.

O advogado, que atualmente reside na cidade de Cacoal, confirmou que é pré-candidato ao cargo de deputado estadual no próximo pleito. “Coloquei meu nome à disposição dos Progressistas de Rondônia para somar com os demais companheiros da nominata”, pontuou.

Sobre as eleições gerais, o advogado Luiz Paulo disse ao site que existe uma possibilidade de mudança no sistema eleitoral vigente para o “distritão”, ou seja, os candidatos mais votados nos cargos de deputados estadual e federal ocuparão as respectivas cadeiras junto a Câmara e Assembleia. “Recentemente estive em Brasília conversando com alguns líderes de partidos e, na ocasião, falamos sobre esse discursão”, observou.

Na condição de secretário-geral do PP-RO, ele garante que a agremiação terá nominatas para os cargos proporcionais (deputados) e majoritária. Segundo ele, “o partido tem recebido a adesão de importantes lideranças e isso nos faz crer que teremos uma nominata competitiva, capaz de ofertar condições igualitárias para a disputa”.

QUEM É LUIZ PAULO?

Filho de pai professor, João Paulo Batista (in memorian) e mãe vendedora/manicure, Madalena Batista, Luiz Paulo nasceu e permaneceu três meses em Rio Branco (AC) em 1978, porém, viveu toda sua infância, adolescência e início da vida adulta no antigo bairro da Liberdade, capital do Estado, juntamente com a sua família (pais e irmãos).

Cursou parte dos seus estudos na rede pública de ensino municipal e estadual, sendo agraciado, nos dois últimos anos do nível médio, com uma bolsa integral numa escola particular por conta do esporte (voleibol). Filho mais velho, iniciou as suas atividades laborais aos 14 anos, como estagiário de uma locadora de vídeo. Dividia seu tempo entre as disciplinas escolares, o primeiro emprego, trabalhos em casa e o esporte.

Após atingir a maior idade, ministrou aulas de reforço (alfabetização e 1ª a 8ª série). Posteriormente prestou serviço numa empresa destinada a venda de passagens na rodoviária da Capital. Um ano depois ingressou no jornal “Diário da Amazônia”, onde permaneceu por alguns meses, pois, acreditando no futuro promissor do webjornalismo no Brasil, fundou – entre outros – um dos primeiros sites de notícias de Rondônia: o Rondonoticias.com.br.

Em 2006 ingressou no Poder Judiciário rondoniense, para exercer a função de assessor de imprensa do Tribunal de Justiça (TJRO). Foram nove anos de serviços prestados como serventuário.