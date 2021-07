O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), já está se preparando para realizar o tradicional Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia em 2021, em parceria com a Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia (Acripar), com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia (Sedi).

O intuito do Festival é promover, divulgar e incentivar o consumo do tambaqui dentro e fora do Estado, além de abrir novos mercados e gerar novas oportunidades de negócios.

Neste ano de 2021, o Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia deve acontecer em todo o território brasileiro, incluindo mais de 30 municípios de Rondônia e as 26 capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. A expectativa é assar, só aqui no Estado, mais de 15 mil bandas do pescado, totalizando aproximadamente 24 mil quilos de peixe nativo da região amazônica. O evento está previsto para acontecer simultaneamente no dia 19 de setembro nos municípios de rondonienses e nas capitais do país.

Todo o pescado para a realização do evento será de Rondônia, adquirido por meio de doações e processado em parceria com frigoríficos e agroindústrias. Os tickets serão vendidos antecipadamente para a retirada no dia do festival, e os interessados devem procurar os comitês organizadores de cada município.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, já está em andamento o processo de licitação para aquisição das embalagens, tendas, banners, lonas, entre outros para a realização do Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia. “Já estamos trabalhando para realizar o maior festival de peixe do país. Somos referência na produção de tambaqui, somos o maior produtor de peixe nativo de cativeiro do Brasil, e agora vamos conquistar as capitais com o festival, onde teremos a oportunidade de mostrar a beleza, a grandeza e o sabor do nosso tambaqui. Em breve vamos levar nosso tambaqui para o mercado externo”.

Rondônia é o maior produtor de peixes nativos do país, sendo o tambaqui a principal espécie produzida em cativeiro, com 90% de toda a produção. Conforme apontam os dados Anuário Peixe BR 2020, da Associação Brasileira da Piscicultura, são mais de 80 mil toneladas de peixes produzidas anualmente no Estado.