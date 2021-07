O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) definiu o cronograma de competições para a sequência da temporada 2021.

A confirmação ocorreu após reunião na manhã desta sexta-feira, 2, entre o presidente da entidade, Heitor Costa, o vice-presidente, José Natal Jacob além do diretor do Departamento de Competições, Almir Belarmino Caetano, e do secretário executivo, Leandro Bratti.

O Campeonato Rondoniense Sub-13 será disputado no período de 3 a 7 de setembro na cidade de Colorado do Oeste.

O Campeonato Rondoniense Feminino será realizado no período de 9 a 15 de setembro em Cacoal. Já o Campeonato Rondoniense Sub-15 está programado para o período de 8 a 12 de outubro no município de Rolim de Moura. O presidente da FFER parabenizou o apoio das prefeituras dos municípios citados para a realização das competições amadoras da temporada.

“Mais uma vez a Federação estará apoiando todas as competições confirmando o compromisso também com as categorias de base e com o futebol feminino. Aproveito a oportunidade para agradecer os prefeitos de cada cidade que se empenharam para sediar os campeonatos”, destacou Heitor Costa.

Para José Natal Jacob, a união de esforços faz com que a FFER cumpra seu calendário de competições na íntegra.

“É uma união de esforços entre a Federação e as prefeituras que faz com que o nosso futebol oportunize espaço para que os jovens talentos do nosso estado possam ser vistos”, frisou Natal.