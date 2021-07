O vereador Wilson Tabalipa (PV) apresentou indicação ao prefeito Eduardo Japonês (PV) para implantar em Vilhena o programa “Tudo Aqui”, que centraliza num só local vários serviços públicos à comunidade.

A proposta conta com apoio do deputado Luizinho Goebel (PV), entusiasta do projeto, que foi criado em Rondônia no ano de 2.015, e visa atender as cidades polo do Estado.

Sendo uma espécie de “balcão multisserviços”, o programa “Tudo Aqui”, centraliza para a cidade vários atendimentos, como Instituto de Identificação Civil e Criminal para expedição de Carteira de Identidade, Central de Informações ao Imigrante e Refugiados, Correios, Defensoria Pública, DETRAN, SINE, PROCON, Banco do Brasil, Ministério Público, e outros.

Como o governo do Estado de Rondônia pretende que o “Tudo Aqui” atinja toda a população do Estado, democratizando a população o acesso à informação e execução desses serviços públicos com celeridade, credibilidade e eficiência, o vereador pede que a prefeitura interceda no sentido de viabilizar o projeto na “Cidade Clima da Aazônia”.

Ao Extra de Rondônia, Tabalipa explicou que a implantação desse programa vai facilitar ao cidadão vilhenense o acesso e rapidez aos serviços oferecidos pelo Governo, “que contará com todos esses órgãos no mesmo local, e será uma grande conquista para o município”.

Ele também reiterou que seu gabinete está de portas aberta à comunidade, e os vilhenenses que tenham algum projeto para indicar ao vereador podem entrar em contato com ele através de suas redes sociais ou no gabinete na Câmara de Vereadores.