Está circulando em grupos de mensagens da região central do Estado um vídeo em que o delegado de Polícia Civil Rodrigo Camargo pede ajuda da população para tentar localizar Ederson Chaves Rodrigues, de 32 anos, fugitivo que responde por estupro de vulnerável.

Segundo informações, o foragido é de alta periculosidade e é acusado de ter estuprado uma criança na região de Ariquemes. Ele está com mandado de prisão expedido pela Justiça a partir da investigação e inquérito presidido pela delegada Rosa Maria.

Tanto a delegada Rosa quanto o delegado Rodrigo conversaram com a reportagem do Extra de Rondônia através de aplicativos de mensagens, mas não puderam dar nenhum detalhe sobre o crime do qual Ederson é suspeito, em virtude das circunstâncias em que o ocorreram e pelo fato da vítima ser uma criança.

Entretanto, ficou muito claro que se trata de elemento perigoso, que pode estar escondido em qualquer lugar do Estado, sendo assim importante que a população tenha conhecimento da situação e colabore com as investigações.

Informações podem ser dadas pelo 197 ou pelo telefone 3535 3510.

Assista ao vídeo veiculado pelo delegado Camargo:

https://