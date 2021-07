Cacoal tem se destacado como um dos municípios com maior aderência ao Programa de Microcrédito Produtivo do Estado de Rondônia (Proampe), implementado através de parceria entre Governo do Estado e Municípios.

Nesse município, até o dia 30 de junho, mais de R$ 700 mil haviam sido aprovados e a expectativa é que chegue a R$ 1 milhão até o dia 10 de julho, conforme prevê o Secretário Municipal de Indústria, Comercio e Turismo (Semict), Elizeu Dias.

O prefeito Adailton Fúria (PSD) afirmou que sua gestão tem envidado todos os esforços possíveis para que os micros e pequenos empreendedores tenha acesso ao Proampe e o município colocou duas agentes de créditos trabalhando em tempo integral para atender aos interessados.

“Nesse tempo de pandemia, programas como esse são uma oportunidade de revitalizarmos a atividade econômica, criando condições para que o micro e pequeno empreendedor possa fazer frente às dificuldades e tocar seus negócios, gerando renda e fortalecendo a atividade econômica”, disse o mandatário municipal.

O programa prevê a liberação de até R$ 30 mil aos pequenos empreendedores, que poderá parcelar em 36 vezes, com até 06 meses de carência. A taxa de juros é muito acessível e o tomador paga apenas a variação da SELIC + 1,25% ao ano.

De acordo com Elizeu dias, o microcrédito do Proampe está disponível para os micro e pequenos empreendedores da economia formal e informal que desenvolvam atividades produtivas potencialmente viáveis, trabalhadores oriundos de cursos promovidos pelos programas de qualificação profissional municipal e/ou estadual, ou que possuam experiência e capacidade técnico-administrativa no mercado de produção de bens ou serviços, cooperativas ou outras formas de associação produtiva de bens e serviços, rurais ou urbanas, que sejam legalmente constituídas, pequenos produtores rurais familiares e profissionais liberais.

O Proampe foi instituído pelo Decreto n.º 25.555, de 16 de novembro de 2020 e tem como objetivo atender a quem está precisando de estímulos para se manter de pé nesses tempos difíceis que o país e o mundo enfrenta.