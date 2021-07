O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), iniciou a distribuição de 20 mil doses do imunizante AstraZeneca e mais 19.890 doses da vacina Pfizer contra a covid-19, para todas as regionais de saúde do Estado.

Na manhã deste sábado (3), a Secretaria Regional de Saúde de Vilhena recebeu a remessa de 1.370 doses para serem distribuídas às setes cidades do Cone Sul, sendo Vilhena, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara.

Os imunizantes serão distribuídos conforme orientação da Agevisa para atender com a 1ª dose os funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade; também das forças de segurança e salvamento e forças armadas, além de dar continuidade à população, conforme a idade em cada município.

O Estado de Rondônia já recebeu 895.998 doses de vacinas contra a covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), sendo 366.708 da CoronaVac, 422.450 da AstraZêneca, 95.940 da Pfizer e 10.900 da Janssen.

Segundo o gerente regional Sérgio Matos, as distribuições são realizadas nas cidades do Cone Sul conforme vão chegando. “Os imunizantes que chegaram foram destinados à 1ª dose e devem ser aplicados até 72h após o recebimento. Já a 2ª dose deve ser aplicada de acordo com o agendamento prévio realizado na primeira aplicação, conforme a agenda de cada cidade”.