Na audiência pública da Comissão da Covid-19 dessa quinta-feira (01), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) propôs ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, prestar informações sobre as tratativas do retorno seguro das aulas presenciais nas escolas públicas no 2º semestre, bem como o mapeamento da infraestrutura tecnológica para o retorno escolar; um trabalho junto aos governadores na busca ativa de alunos que estão sujeitos a não retornarem às aulas.

Milton Ribeiro disse não ter dificuldade em se aproximar dos governadores e pediu o apoio de Confúcio Moura. “Conto até com o seu apadrinhamento, como uma sugestão do nosso presidente desta Comissão. Eu posso entrar em contato, solicitando, e até posso mandar o expediente, se for o caso, para uma avaliação sua do texto, para que a gente possa fazer chegar como fruto dessa nossa reunião”, explicou.

Sobre o ensino médio, o senador observou que as estatísticas apresentadas, recentemente na Comissão, mostram que o país terá em torno de 7% dos alunos de 13 aos 17 anos que não retornarão às aulas, e sugeriu uma campanha para reverter essa situação. “Tem que ser um modelo interessante de motivação, senão nós teremos uma geração desqualificada, e eles irão para o subemprego ou para o crime. Isso é extremamente perigoso”, enfatizou.

De acordo com o ministro, o senso da educação básica irá trazer os elementos e os dados para a busca ativa dos alunos. “Então, o prefeito, lá na ponta, tem que saber quantos são de fato, porque é baseado nesses números que ele pleiteia mais ou menos recursos do Fundeb. Então, nós temos condições de saber quem foram os que abandonaram ou se houve simplesmente uma evasão momentânea. E isso tudo vai ser retomado agora, no segundo semestre, se assim Deus permitir”, disse.

Orçamento

O senador Confúcio Moura disse que pensando no orçamento de 2022 e, diante do que a pandemia ensinou, o Governo Federal deve aproveitar todos os recursos para o combate a desigualdade, à evasão escolar e levar os instrumentos necessários para atender as principais carências.

Campanha informativa

O parlamentar também sugeriu ao ministro Milton Ribeiro, que juntamente ao Ministério das Comunicações, com a previsão de retorno às aulas presenciais, execute uma campanha de conscientização e preparação dos pais, para que eles não ofereçam resistência aos seus filhos retornarem às aulas presenciais

Prorrogação da Comissão

A Comissão Temporária Interna da Covid (CTCovid-19), foi prorrogada por mais 120 dias para acompanhar as questões de saúde pública relacionadas ao coronavírus, Covid-19, inclusive, a situação fiscal, execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas a essa pandemia.