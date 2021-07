Frustrado com o nível atual da política rondoniense, a qual considera permeada de lideranças “antigas e cansadas”, o empresário do ramo da segurança privada e desportista Emerson Aparecido de Oliveira resolveu encarar o desafio de tentar ser candidato a deputado estadual.

“A gente não pode ficar só reclamando, e tem que participar, então resolvi me lançar na construção deste projeto político, para propor à comunidade uma alternativa de renovação dos quadros da Assembleia Legislativa”, disse esta semana ao Extra de Rondônia o pré-candidato, que é conhecido na região como “Emerson Magrão”.

Filiado ao PSD ele no entanto deverá migrar para o DEM, “até mesmo para dispor de mais espaço político, e também por contar com apoio de lideranças locais filiadas a legenda, que estão me convidando para ingressar no partido”.

Entre esses entusiastas há lideranças importantes na região do Vale do Jamari, que agrega as cidades de Alto Paraíso, Rio Crespo, Cacaulândia, Itapuã do Oeste e no distrito de Triunfo, que pertence ao Município de Porto Velho.

Com experiência na vida pública, Magrão já foi secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer em Alto Paraíso, além de ter sido presidente da Festa do Jerico, evento que fez história na região anos atrás, em cinco edições da promoção.

Ele também é conhecido no meio esportivo por ser professor de capoeira, inclusive com trabalho social voltado às camadas mais carentes da comunidade, levando a prática esportiva à crianças e jovens.

Ele conta com apoio da Federação dos Capoeiristas do Estado de Rondônia para alavancar seu propósito político, e garante que quer ser uma referência deste e dos demais esportes no Poder Legislativo estadual.

Emerson também é bem-conceituado no ramo empresarial, e está no comando de empresa prestadora de serviços de segurança privada, atendendo em diversas cidades, o que o torna muito conhecido.

Em seu projeto o pré-candidato agrega lideranças de diversos setores da sociedade, que juntos dialogam para a elaboração de um plano de metas a ser apresentado para os moradores da região no momento oportuno.

“Quero propor uma forma nova, participativa e coerente de se fazer política, e tenho certeza que irei apresentar propostas que venham ao encontro das demandas mais distintas da sociedade, caso me seja dada a oportunidade de competir nas eleições do ano que vêm”, disse Emerson Magrão.