A noite de hoje será de gala na casa noturna mais badalada da região, com a apresentação da dupla que leva adiante o legado dos maiores ícones do sertanejo, os inesquecíveis Milionário e José Rico.

Os filhos deles, Marcos Paulo e Marcelo, são a grande atração do Old Ranch neste sábado, 3, em evento com mesas e atendendo a todos os protocolos pare garantir a segurança total do público, numa ambiente clean e sofisticado, com muita gente bonita.

Não perca este espetáculo que promete ser marcante, e fará você passar ótimos momento na ao som de música de primeira qualidade, com artista de alto nível, na companhia de seus amigos e com aquele atendimento que só mesmo o Old Ranch lhe proporciona.

O show começa às 20 horas, e sua presença vai abrilhantar o evento. Não perca!