Em vídeo institucional veiculado neste final de semana pelo Governo de Rondônia, o secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, faz uma convocação à população da região central do Estado que tem problemas oftalmológicos a fim de participar da 4ª etapa do Projeto Enxergar.

Segundo ele, a proposta é atender na região de Jaru e imediações, abrangendo catorze municípios, onde estão previstas as realizações de duas mil cirurgias de cataratas, 330 de pterígios e mais 18 mil exames oftalmológicos.

As cidades contempladas são Jaru, Theobroma, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Machadinho do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Nova União, Mirante da Serra, Alvorada do Oeste, Urupá, Teixeirópolis e São Miguel do Guaporé.

Os interessados devem procurar as Unidades Básicas de Saúde para participar do mutirão que será realizado a partir do dia 10 de julho. A inciativa do governo conta com apoio parlamentar, além da Prefeitura Municipal de Jaru.

De acordo com o secretário, o programa já atendeu milhares de rondonienses, e só em cirurgias de cataratas foram quase 5 mil procedimentos.