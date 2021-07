O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) inaugurou na última quinta-feira (01) Escritório Regional Parlamentar em Guajará-Mirim.

Localizado na rua Duque de Caxias, nº 1665, em frente à Delegacia da Polícia Civil. O local irá funcionar de segunda, quinta e sexta de 7h:30min às 13h30min, terça e quarta-feira das 8h às 12h – 14h às 18h.

“O nosso escritório está à disposição da comunidade para que nos traga as demandas de nível regional e estadual. Queremos contribuir nas ações que beneficiem nossa população. Estamos de portas abertas, para receber a todos”, disse Eyder Brasil.

Participaram do evento, a coordenadora da CRE (Coordenadoria Regional de Educação) – Eunice de Oliveira, o Secretário Executivo da Casa Civil – Flávio Derzete, a Chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) – Ronnie Von Martins Barros, o Coordenador do Departamento de Saúde Pública em Porto Velho (DSEI) – Cap. Bernal e o vereador de Guajará-Mirim – Wem Cacami.

Na oportunidade, o deputado recebeu demandas da população. Atendeu alguns indígenas que apresentaram pedidos referentes as pastas da saúde e infraestrutura.

Após a inauguração, o parlamentar cumpriu outras agendas na cidade. Com o Coronel Deserte – Secretário Executivo da Casa Civil, visitou a obra do Hospital Regional do município, que está atualmente parada, mas que em breve deve ser retomada. Passou também, pela Escola Irmã Maria Celeste, que foi beneficiada pelo MEC para se tornar cívico militar, inclusive, o processo já está em fase de implantação. Na unidade escolar, o deputado recebeu demandas para reforma da quadra, construção de banheiros e conversou sobre melhorias na segurança do local.

Além disso, esteve com a prefeita Raissa Bento, onde se colocou à disposição para contribuir para o avanço do município, naquilo que for possível e estiver ao seu alcance como deputado.