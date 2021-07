A Carevel Veículos de Vilhena lançou no último dia 27 de junho, o seu mais novo SUVW, batizado de Taos. O modelo já está sendo disponibilizado para todas as concessionárias do Brasil, e tem tido grande aceitação no mercado.

Segundo o consultor de vendas da Carevel, Elton Cândido, o Taos vem entre os modelos Tiguan e T-Cross, suas principais características são o banco de couro, Volks Play com possibilidade de usar diferentes aplicativos e que serve ainda para mudar o modo de condução e cores no interior do carro.

O novo SUVW, vem com uma motorização de 250Tsi, ou seja, 1.4 turbo, sendo mais econômico e potente. O Taos oferece teto solar panorâmico, ar-condicionado e aquecimento nos bancos, faróis IQ light, assistente de fadiga, dentre outros itens de segurança.

“Se tiver um pedestre ou qualquer obstáculo, o Taos para automaticamente e acende uma alerta. Esse é um carro que tira o risco de acidente”, detalhou o consultor.

O Taos está disponível nas cores branco, prata, cinza, azul, berge e preto. O investimento para o modelo Confort Line é de R$ 154.990,00, já o Hightline está a R$ 171.990,00. Esse carro possuem mais de 100 acessórios que podem ser inclusos no momento da compra.

Para negociação, a Carevel aceita qualquer modelo de carro como entrada e financia todo o resto em até 60 vezes pelo Banco Volks. Os clientes que tiverem interesse em conhecer melhor o Taos, pode procurar a revendedora localizada na Avenida Celso Mazutti, 3505 – Centro, e fazer um teste drive.