Iniciativa do vereador Romeu Moreira, o “1° Fórum Pró Cacau” foi realizado na última sexta-feira 02, com o objetivo de fortalecer a cultura cacaueira em Cacoal. Romeu, que integra a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic), foi prestigiado pelos também diretores Divino Cardoso Campos, Marcos Kobayashi e Ezequias Bras, o popular “Tuta Café”.

Ex-prefeito de Cacoal e figura bastante querida e respeitada pela sociedade cacoalense, Divino foi convidado a compor a mesa de autoridades. Em sua fala, parabenizou Romeu Moreira pelas ações realizadas em prol do setor produtivo. “É um prazer estar aqui e presenciar essa nova fase para a cacauicultura em Cacoal. O nome da nossa cidade tem origem no Cacau e nada mais justo do que fomentar a cadeia produtiva deste fruto em nosso município”, destacou Divino Cardoso que compõe o Conselho Superior e Arbitral da Acic.

O “1° Fórum Pró Cacau” reuniu autoridades políticas e instituições públicas e privadas para debater os novos rumos para a cadeia produtiva do cacau e também do chocolate artesanal em Cacoal. Na segunda etapa do evento, uma série de palestras foram ministradas, levando ainda mais conhecimento e informações ao público que pôde participar presencialmente e também de forma online.

Durante o evento, o prefeito Adailton Furia também sancionou a lei de autoria do vereador Romeu Moreira, que institui o dia 02 de julho como o “Dia Municipal do Café e do Cacau” e a primeira semana do mesmo mês como a “Semana Municipal do Café e do Cacau”.

“O Fórum Pró Cacau é um dos primeiros resultados de um movimento criado com o objetivo de fortalecer e estimular o cultivo do cacau em Cacoal. Reunimos instituições e agentes, públicos e privados, autoridades políticas e todos os parceiros que tem esse mesmo desejo, de ver Cacoal sendo referência no cultivo do cacau e também na produção de chocolate”, destaca Romeu Moreira.

Para o diretor da Acic, Tuta Café, que também integra o Conselho Superior e Arbitral da Associação, a união de diversos segmentos e instituições será fundamental para o sucesso da cacauicultura em Cacoal. “É preciso parabenizar a iniciativa do vereador Romeu Moreira, nosso parceiro na Acic, e dizer que a Associação Comercial e Industrial de Cacoal se coloca à disposição para contribuir com o fortalecimento da lavoura cacaueira, buscando estimular a cadeia produtiva do cacau e do chocolate”, ressaltou Tuta.

Também esteve presente ao evento o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer), Marcos Kobayashi, que também acumula o cargo de diretor jurídico da Acic.