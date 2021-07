O crime de espancamento contra um homem de 27 anos aconteceu no domingo 04, em uma casa no bairro Cohab, que fica na zona Sul de Porto Velho. A agressora fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrência o casal estava em casa curtindo o final de semana, mas em determinado instante a mulher teria visto mensagem de uma suposta amante no WhatsApp do namorado.

Indignada, a mulher partiu para cima do namorado aplicando socos, tapas no rosto e arranhões pelo corpo dele. A vítima disse que não reagiu e acionou a Polícia Militar No entanto, a mulher fugiu imediatamente do local para não ser presa. A ocorrência foi registrada.