A família de Sara Eduarda Rodrigues Pereira, de 11 anos, moradora do bairro Barão do Melgaço l, de Vilhena, procurou a Polícia Civil no final da tarde desta segunda-feira, 05, para denunciar o desaparecimento da garota, que ocorreu por voltas das 13:00h do mesmo dia.

Segundo a avó de Sara relatou para a reportagem do Extra de Rondônia, após o almoço ela e o marido se deitaram para descansar e quando se lentou já não encontrou mais a neta em casa.

Como a menina não tem amigas para onde possa ter ido e nunca saiu desta maneira de casa, a família entrou em desespero e após cerca de três horas de buscas sem sucesso, decidiu procurar a Delegacia da Polícia Civil para denunciar o caso.

Ainda segundo a avó, vizinhos viram um carro branco estranho rondado a residência e logo depois a menina desapareceu.

Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro de Sara, pode entrar em contato com a família pelo número (69) 984446721, ou diretamente com a Polícia Militar pelo 190.