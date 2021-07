Após encaminhar nota de repúdio à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o deputado federal Mauro Nazif (PSB/RO), encaminhou ofício à Presidência da República e ao Ministério de Minas e Energia, para que intercedam junto à Aneel, contra o aumento das tarifas nas contas de luz dos brasileiros.

Mauro mostrou-se estupefato e indignado com o aumento de 52%, dado pela Aneel nas contas de luz da bandeira vermelha II, que a partir de julho, passará a ser de R$ 6,24 por 100 kWh consumidos, para R$ 9,49, ou seja, aumento de R$ 3,25.

“E o que mais me surpreendeu é que o relator da matéria, o diretor Sandoval Feitosa, foi voto vencido: ele propôs um aumento de 0,25 centavos (R$ 6,49), mas os demais diretores não o acompanharam. É um absurdo que a Aneel prefira penalizar ainda mais a população, que já vive uma dura realidade com o aumento dos preços e do desemprego por causa da pandemia do coronavírus, com o argumento da falta de chuvas e de que manter a bandeira vermelha em patamar menor agora poderia aumentar ainda mais a conta no futuro, jogando o aumento do custo no colo do povo brasileiro. Não é justo, e é lamentável, a Aneel dar aumentos expressivos em benefício dos produtores de energia. A Aneel deveria se chamar Agência Nacional das Empresas de Energia Elétrica”, disse Nazif.