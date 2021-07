No Noroeste do Paraná, a oferta enxuta de gado manteve as cotações estáveis no mercado do boi gordo na última sexta-feira 02, na comparação diária. Houve geada em algumas regiões do estado, aumentando sutilmente o volume de ofertas, mas insuficiente para quedas nos preços.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, o boi, vaca e novilha gordos ficaram cotados, respectivamente, em R$317,00/@, R$297,00/@ e R$312,00/@, preços brutos e a prazo.

No Norte do Tocantins o preço do boi gordo subiu R$2,00/@ (2/7), negociado em R$297,00/@. As cotações da vaca e novilha gordas ficaram estáveis, em R$290,00/@ e R$292,00, preço bruto e a prazo.