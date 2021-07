Após a morte do vereador e presidente da Câmara de Corumbiara, Osmar Tavares Lourenço, o vice José Firmino da Silva (PSB), popular “Zé Viola” assumiu a cadeira na Casa de Leis.

Durante a sessão para a composição da nova mesa, o vereador Gerson Gonçalves, o “Tuca”, disputou com o colega Valdinei de Costa Espindola (Pode), o vencendo por sete votos a dois, e assumindo a vice-presidência.

Com a decisão, a mesa agora conta com “Zé Viola” na presidência, “Tuca” como vice, Wilmar José Cardoso, popular “Bagunça”, como 1º secretário e Solon Pereira de Souza (PTB) 2º secretário. Já o suplente que assume a cadeira do ex-vereador é Narcelio Crisostomo do Nascimento, popularmente conhecido por “Narcelio Taxista”.