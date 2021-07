O município de Cabixi completa nesta terça-feira 06, o seu 33º aniversário de emancipação política e administrativa.

Desmembrada da cidade de Colorado do Oeste no dia 06 de julho de 1988 pela Lei Estadual número 208, Cabixi conseguiu expandir e se tornar referência nos setores econômicos da agropecuária e turismo.

Segundo o censo do IBGE de 2010, o município conta com uma população de aproximadamente 6.309 habitantes, e uma área de 1.314 km². O termo Cabixi é de origem indígena, tendo vindo da tribo de mesmo nome extinta há muito tempo. Essa tribo vivia as margens do rio que hoje também recebe o seu nome.

A pessoa histórica de mais importância da cidade é conhecida como Chico Soldado, ele foi o desbravador da cidade e chegou à região com a esposa e se instalou as margens do rio Cabixi, assim considerado pela população como primeiro morador do Cabixi.