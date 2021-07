Na noite de segunda-feira, 05, um caminhoneiro teve quase R$ 2 mil furtados, após seu veículo ser arrombado enquanto ele tomava banho em um posto de combustíveis localizado na Avenida Marechal Rondon, região central de Vilhena.

De acordo com o registro do caso, o motorista se ausentou por pouco tempo do veículo para realizar sua higiene pessoal e quando retornou, percebeu que a porta do carona havia sido aberta com uma chave mixa e um cheque no valor de R$ 200,00 e R$ 1,5 mil em espécie, que deixou na cabine, haviam sido furtados.

O caminhoneiro chegou a acionar a Polícia Militar, mas o responsável pelo crime não foi localizado e o caso foi registrado para providências posteriores.