Em um vídeo divulgado em suas redes sociais o prefeito de Colorado do Oeste José Ribamar ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia (CBMRO) Nivaldo Azevedo e o deputado estadual Luizinho Goebel anunciou a instalação de um quartel no município.

Sob determinação do governador de Rondônia Marcos Rocha, na segunda-feira 05, o comandante e o deputado visitaram o local em que será instalado a base dos bombeiros.

De acordo com o prefeito, este é um antigo sonho que se torna realidade. “O deputado Luizinho Goebel dará apoio ao projeto, inclusive destinando recursos, e o governador Marcos Rocha adotará as medidas administrativas para assegurar o pleno funcionamento desse importante projeto em nosso município. Aos nossos vereadores fica a gratidão pelo comprometimento e apoio”, destacou.

O quartel será construído na Avenida Vilhena, próximo a antiga rodoviária da cidade. Confira o vídeo de divulgação.

