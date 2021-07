Por volta das 22h de segunda-feira, 05, um morador do setor chacareiro de Pimenteiras do Oeste foi preso pela Polícia Militar, após desobedecer as ordens de parada dos agentes e ser encontrado em sua posse, uma espingarda e várias munições.

De acordo com o registro do caso, uma guarnição realizava patrulhamento pela BR-435, quando no km 5, já no perímetro urbano da referida cidade, deu ordem de parada ao motorista de um veículo Fox, porém, ele não obedeceu.

Diante da desobediência, os policiais realizaram acompanhamento do veículo, tendo o condutor parado poucos metros do local e apresentado muito nervosismo.

Após o motorista descer do carro, foi realizada uma revista no veículo e encontrado no porta-malas, uma espingarda calibre 32 e 10 munições intactas.

Por sua vez, o suspeito alegou que a arma de fogo era para defesa pessoal, pois trabalha serrando madeira em um local hostil, onde há a presença constante de animais selvagens.

Como não possuía documento da espingarda, o motorista recebeu voz de prisão por porte irregular de arma de fogo e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras, para o registro do flagrante.

Após ser entregue na unidade prisional do município, o sitiante passou por uma revista pessoal minuciosa e foi encontrada em um de seus bolsos, uma munição de calibre 32, que foi apresentada na delegacia por um Policial Penal, para se juntar as demais que já tinham sido apreendidas.