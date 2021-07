Nesta terça-feira, 6, o município de Cabixi, na região sul de Rondônia, completou 33 anos de emancipação política e administrativa.

Várias autoridades municipais e estaduais se manifestaram lembrando a história do município, que conta com 5.188 habitantes, conforme análise do IBGE de 2020.

O ex-deputado federal Natan Donadon lembrou desta importante data e parabenizou os habitantes, destacando o trabalho e esforço dos pioneiros que ajudaram a construir esse pujante município rondoniense.

“Cabixi é terra de gente trabalhadora, guerreira. Principalmente, meu reconhecimento aos pioneiros que lutaram para o desenvolvimento do município. Dessa forma, parabenizo todos os cidadãos que dia a dia lutam por uma cidade melhor para todos”, disse o ex-parlamentar.

HISTÓRIA

O termo Cabixi é de origem indígena, tendo vindo da tribo de mesmo nome extinta há muito tempo. Essa tribo vivia as margens do rio que hoje também recebe o seu nome.

As pessoas históricas de mais importância da cidade foram o Chico Soldado e Darci Rech, desbravadores da cidade que chegaram à região com suas esposas e se instalaram as margens do rio Cabixi, assim considerados pela população como primeiros moradores de Cabixi; hoje uma escola municipal recebe o nome do Chico Soldado.